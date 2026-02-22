2 ka babaye nga nagmotor patay sa hit-and-run

Nakabsan sa ilang kinabuhi ang duha ka babaye nga sakay sa usa ka motorsiklo human ma hit-and-run sa prime mover alas 6:45 sa gabii, Sabado, Pebrero 21, 2026, sa national highway sa Barangay Panalipan, lungsod sa Catmon, amihanang Sugbo.
Ang mga biktima giila nga silang Jerly Colongon Cagoyong, 33, ug Jenifer Luza Damonsong, 50, pulos taga Banilad sa siyudad sa Mandaue.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Catmon Municipal Police Station nga samtang nagdagan ang motorsiklo nga gimaneho ni Cagoyong padulong sa habagatan, ni-overtake kini sa prime mover nga gimaneho ni Mark Absalon nga taga Sagay City, Negros Occidental.
Apan adunay laing sakyanan nga ilang gikasugat, hinungdan nga namalik ang duroha sa ilang lane apan nasaghiran sila sa prime mover hangtud nga natumba og nalatayan sa ligid.
Dali nga gidala ang mga biktima sa Sogod District Hospital sa Barangay Damolog sa lungsod sa Sogod apan pulos sila gideklara nga dead on arrival.
Samtang ang driver sa prime mover nga si Absalon wa gyud nihunong ug nagpadayon sa pagpadagan nga maoy hinungdan nga gipahibawo ang Carmen Municipal Police Station.
Dali nga nihimo og checkpoint ang Carmen police ug ilang nababagan ang prime mover. Gi-turnover na ang driver niini sa Catmon Police Station.
Giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide batok ni Absalon. / AYB