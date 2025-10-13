2 ka babaye’ng hubog ‘nagmaoy’, gipadakop

Gidakop sa kapulisan ang duha ka managsuong babaye nga pulos hubog human sila naghimo og kagubot ug nisukol sa mga aworidad sa Pelaez Street, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo alas 3:40 sa kaadlawon niadtong Oktubre 12, 2025.
Ang mga nadakpan giila sa alyas nga Sabel, 35, kasamtangang nagpuyo sa Barangay Apas, Cebu City samtang ang manghod mao si alyas Lea, 32, minyo ug taga Barangay Mabolo.
Ang duha lumad nga taga Dakbayan sa Toledo ug pulos nagtrabaho isip mga massage therapist.
Sumala sa kasayuran gikan sa Carbon Police Station, nipahigayon ang ilang buhatan og police assistance dihang nakadawat sila sa taho ug malampusong nasikop ang managsuon.
Ang duha nanghimakak nga nisukol sa mga polis.
Matod nila, nagdumili sila pag-uban sa mga polis sanglit nangutana sila kon nganong gisakay sila sa police patrol.
Si Sabel nisaysay nga padulong unta sila mangihi kuyog iyang manghod gikan sa diskohan apan giingong dunay duha ka laing babaye ang nangatang kanila diin gipasanginlan sila nga namikil.
Didto na nagsugod ang panaglalis ug kasaba sa maong dapit tungod sa iyahay og pasangil.
Nisangpot kini nga gipagawas sila sa bouncer sa usa ka bar ug nitawag og abag sa kapulisan.
Ang pagtuo sa managsuon, nasaghiran lang nila ang laing grupo apan wala sila namikil o nangita og gubot.
Dihang gisulod na sa patrol ang mga managsuon, nagdumili sila sa pagkuyog sanglit nangatarungan ang duha nga wala silay mga sala. / JDG