2 ka baktin gipabalik sa Negros tungod sa pork ban sa Sugbo

Gipabalik sa Negros ang duha ka baktin nga gidala sa usa ka coastal barangay sa Moalboal isip “gasa” gikan sa mga paryente didto, samtang nagpatuman pa ang lalawigan og 45 ka adlaw nga import ban sa buhing baboy, pork, ug mga produkto sa baboy.
Nasayod lang ang Moalboal Agriculture Office (MAO) sa insidente sa Barangay Tuble human nikaylap sa social media ang usa ka post niadtong Martes, Agusto 11, 2026.
Matod ni Municipal Agriculture Officer Rossini Deniega sa phone interview sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Agusto 12, wala mahibaw-i sa ilang opisina ang pagsulod sa mga baktin hangtod nga nikaylap ang maong post online.
“Sa post ra gyud mi nakahibawo,” matod ni Deniega sa phone interview niadtong Miyerkules.
Matod niya, gidala sa mga paryenteng nibisita ang mga hayop ug wala kini tuyoa nga ibaligya o ipang-apudapod alang sa komersyal nga katuyoan.
“Dominggo na siya naabot unya duha ka baktin, unya dili na siya negosyante kay kana man gud mga tawo dinha daghan paryente sa Negros unya niadto didto nibisita, nagdala og baktin duha kabuok kay buhion ra ba,” pasabot ni Deniega.
Si Deniega nga nitambong niadtong panahona og lima ka adlaw nga seminar sa Cebu City, nimando sa iyang Municipal Livestock Coordinator nga susihon ang report uban sa mga opisyal sa Barangay Tuble niadtong Martes.
Sa pag-adto sa livestock coordinator sa barangay, gikompirmar sa mga opisyal nga niabot ang mga baktin niadtong Dominggo sa hapon, Agusto 9, ug gipabalik sa Negros niadtong Lunes, Agusto 10.
Gipresentar sa barangay captain ang usa ka pirmadong sertipikasyon nga nagpamatuod nga gipabalik na ang mga hayop. / CDF