2 ka balay giransak

Duha ka mga balay sa Sityo Himongbongan, Barangay Taloot, lungsod sa Argao gipangransak, alas 11:00 sa gabii sa Martes, Abril 16, 2024.

Dili mominos sa napulo ka mga tawo ang ninghimo sa pagpangransak nga pulos armado ug nipaila’ng mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7), apan ang ahensya nanghimakak nga duna silay operasyon sa mao nga dapit.

Makig-coordinate sila sa kapulisan aron maimbestigar og maayo ang hitabo.

Unang giransak mao ang balay ni Chula Manolo Mamallas, 32, minyo, mabdos og lima ka buwan, negusyante.

Matod sa biktima nga gikahinabi sa Superbalita Cebu nga siya ug ang iyang mga anak nangatulog na apan kalit may nipugos sa pag-abli sa pultahan sa ilang balay.

Dihang nakasulod, ang mao nga mga tawo nga di mominos sa 10 ug nanagtaptap sa nawong, ningpailang mga sakop sa PDEA 7.

Gipang-ukadyang ang su’d sa iyang balay ug gi kuha ang iyang usa ka multicab nga balor og P175,000 ug duha ka mga motorsiklo.

Si Mamallas gipasakay sa usa ka pick up nga Mitsubishi Strada ug gidala nga tinaptapan ang ulo gamit ang plastic bag.

Samtang nagdagan ang sakyanan, siya gisigihan og pangutana kon asa ang iyang shabu.

Matod niya dinhi niya naamguhan nga siya naalaan nga nagnegusyo og ilegal nga drugas nga unta tigpautang ra siya og kwarta, nagpaluwagan ug namaligya og karne.

Gisigihan og dapog ang iyang ulo samtang naglisod siya og ginhawa tungod sa plastik nga gitabun.

Gipakanaug siya sa ala 1 sa kaadlawon sa Valladolid, siyudad sa Carvar ug gihatagan og P200 aron iplete balik sa ilang dapit sa Argao.

Ang bana ni Chula nga si Alberto nagkanayon sa Superbalita Cebu nga nakapundar sila og duha ka balay ug mga sakyanan gumikan sa ilang paningkamot sa negosyo sa pagpamaligya og karne ug pautang og kuwarta.

NAKAESKAPO

Samtang, ang ikaduha nga balay nga giransak mao ang gipanag-iya ni Jovani Gecale Camillo, 32, dunay kapuyo, taga lungsod sa Minglanilla ug ubos sa probation sa miaging duha ka tuig sa kaso sa drugas.

Base sa asoy ni Siah Pacheco, kanhi overseas Filipino worker (OFW) sa Kuwait nga kapuyo ni Camillo, human giransak ang balay sa mga Mamallas, ang ila na usab nga balay ang gisulod pinaagi sa pagpatid sa pultahan hinungdan sa pagkaguba.

Ang iyang kapuyo nakadagan ug nakatago sa likod sa kasilyas sa gawas ug wa madakpi.

Apan gisiksik ang ilang balay ug gipangkuha ang iyang kuwarta nga balor og P140,000, lakip sa tulo ka mga cellphone, usa ka tablet, usa ka motorsiklo, wireless speakers ug uban pa.

Si Pacheco nagkanayon nga nag-usab na ang iyang kapuyo ug wa na moapil sa ilegal nga drugas.

Siya ug ang ginikanan ni Camillo nabalaka kon asa na kini human wa na mahiuli sa ilang balay.

Ang mga biktima nagpa-blotter na sa kapulisan sa Argao bisan kon gihulga nga balikon ug pamatyon kon mosumbong sa kapulisan.

MAKIG-ALAYON

Nakugang ang PDEA 7 sa migawas nga report nga dunay duha ka mga panimalay sa Sityo Himongbongan, Brgy. Taloot, nga giransak sa gibana-bana nga 10 ka mga armado nga tawo nga nagtaptap sa nawong ug ningpaila nga mga sakop sa ilang ahensya.

Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA-7, nga wala silay gilusad nga anti-illegal drug operations sa lalawigan sa Sugbo karong panahuna.

Hugot niya nga gihimakak nga hinimoan sa mga ahente sa PDEA 7 ang pagransak sa mga balay nga nakatabon ang mga nawong niini.

Siya nipasabot nga sa ilang operations, sila mopaila gyud kon unsa sila nga ahensya sa gobyerno nga milusad og ope­ration ug naka-uniporme.

Bisan pa niini, makig-alayon sila sa kapulisan sa lungsod sa Argao aron ilang mahinabi ang mga biktima basin duna silay impormasyon nga mahatag nga makatabang sa imbestigasyon.

“Kani sila naggamit na pud ni sa name sa PDEA. So, we take action kabahin ani, mao na una among i-tap ang PNP. Mangayo mi’g tabang para ma coordinate namo ang hingtungdan, makakuha mig information,” matod ni Alcantara.

Kon masayran sa imbestigasyon kinsa ang responsable sa paggamit sa ngalan sa PDEA 7, ila kining pasakaan og kasong usurpation of authority. / AYB