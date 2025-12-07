2 ka balay gironda, 1 nakaeskapo

Sunodsunod nga gironda ang duha ka managlahing panimalay ug lugar sa Dakbayan sa Naga, Cebu, sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)- 7 sa pakig-alayon sa Naga City Police Station niadtong Dominggo, Disyembre 7, 2025, pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte.
Ang labing uwahing gironda, nga nahitabo alas 7:32 sa buntag, mao ang panimalay sa Purok Sagay, Sityo Kalubihan Barangay Tuyan ug niresulta kini sa pagkasikop sa target.
Ang nadakpan giila ni PDEA-7 Director Joel Plaza nga si alyas Jojo, 60, residente ra usab sa maong lugar.
Nakuha sa mga operatiba sa sulod sa iyang panimalay ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 100.2 gramos ug adunay estimated average market value nga P681,360, upat ka strips sa tin foil, nga adunay residue sa gituohang shabu ug usa ka cellular phone.
Sa unang gironda, nga nahitabo sa alas 7:23, laing team sa PDEA Cebu ug mga sakop sa kapulisan ang nilusob sa lain nila nga target sa Purok Centro 2, Barangay Langtad.
Ang target sa operasyon nga si alyas Makmak nakaeskapo human nakamatikod sa presensya sa PDEA 7 ug mga polis sa dapit.
Bisan pa man niini, nakakuha ang mga opisyal sa sulod sa balay sa suspek og tulo ka dagkong putos sa gituohang shabu, nga motimbang sa 80 gramos ug adunay balor nga P544,000.
Ang nakuhang mga ebidensya giduso sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, ang duha ka panimalay nga gironda gipaubos sa case buildup sulod sa tulo ka mga semana human madawat ang impormasyon gikan sa confidential informant.
Sa impormasyon nga nasagap, makabaligya ang mga suspek og 50 ngadto sa 100 gramos nga shabu matag semana gikan sa ilang supplier.
Giandam na ang tukmang kaso batok sa mga suspek. / AYB