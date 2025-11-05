2 ka balay naugdaw, P1.1M ang danyos

Duha ka panimalay ang hingpit nga naugdaw sa sunog sa Espelita Street, Barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo alas 9:25 sa gabii, Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Nadawat dayon sa Cebu City Fire Station ang alarma sa sunog ug sulod lang sa usa ka minuto, nakaabot dayon ang usa sa ilang mga fire truck aron sa pagpawong sa nagdilaab nga kayo.
Giisa dayon sa kabomberuhan ang 1st alarm alas 9:26 ug gisaka ngadto sa 2nd alarm pagka alas 9:32 ug gideklarar nga under control ang kayo alas 10:01 sa gabii ug hingpit nga napawong pagka alas 10:39 sa gabii.
Walay natala nga naangol sa mga residente ug gibanabana sa BFP Cebu City Fire Station nga moabot sa P1.125 million ang danyos sa maong sunog.
Sa duha ka panimalay nga naugdaw, siyam ka pamilya diin 45 ka indibidwal ang apektado. Nagsugod ang kayo sa panimalay ni Osmundo Rama nga giokupar ni Lyle dela Cruz ug gisubay pa sa mga imbestigador kon unsay hinungdan sa maong sunog.
Wala na makakatap ang kalayo sa mga silingang panimalay tungod sa dali nga pagresponde sa mga bombero. / AYB