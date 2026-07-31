2 ka balay sa Tisa naguba sa baha

Duha ka balay nga gipuy-an sa duha ka pamilya sa Doña Esperanza Subdivision, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo ang naguba tungod sa pagbaha nga dala sa kusog nga ulan mugna sa habagat niadtong Huwebes sa hapon, Hulyo 30, 2026.
Kini nag-aghat sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) sa pagpahigayon og validation ug verification sa mga apektadong residente.
Base sa pasiunang assessment nga gihimo sa CCDRRMO niadtong Biyernes, Hulyo 31, ang pagbaha nakaapekto sa duha ka pamilya nga gilangkuban sa unom ka indibidwal.
Gisusi sab sa mga kawani sa Department of Social Welfare and Services ang mga balay nga nadaot aron matino ang gidak-on sa kadaot ug masuta ang angay nga tabang nga mahimong ihatag ngadto sa mga apektadong pamilya.
Nahitabo ang pagbaha human sa kusog nga ulan nga nakaapekto sa mga ubos nga lugar sa tibuok dakbayan, lakip na ang mga barangay sa Guadalupe, Tisa, Labangon, Basak Pardo, Tinago, ug uban pa.
Samtang, si Cebu City Councilor Dave Tumulak, tsirman sa Council Committee on Disaster, niingon nga ang pagbaha nagpabilin nga usa ka nagpadayon nga problema sa dakbayan, diin ang pipila ka mga komunidad balik-balik nga gibahaan sukad pa niadtong 2013. Matod niya nga ang CCDRRMO nagrekomendar sa pag-una sa mga proyekto sa pagpaayo sa drainage sa mga lugar nga daling mabahaan, apan ang pagpatuman nalangan tungod sa mga isyu sa pag-angkon sa right-of-way ug nagkataas nga gasto sa konstruksyon.
“The priority should be the areas where the most people are affected,” matod sa konsehal diin bisan dili pa mahimo sa siyudad nga ipatuman dayon ang tanang gisugyot nga mga proyekto sa drainage, kinahanglan nga sugdan una kini sa mga komunidad nga labing delikado sa pagbaha.
Taliwala sa mga hagit, si Tumulak niingon nga ang regular nga mga operasyon sa declogging sa mga ahensiya sa gobiyerno makatabang sa pagpakunhod sa pagbaha apan dili igo aron matubag ang dugay nga mga problema sa drainage sa siyudad. Gipasiugda niya nga ang mga pagpaayo sa imprastraktura, inubanan sa responsable nga paglabay sa basura, nagpabilin nga labing importante sa pagpakunhod sa baha. / CAV