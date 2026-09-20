2 ka barangay sa Ginatilan positibo sa ASF

Adunay nasuta nga kaso sa African Swine Fever (ASF) sa duha ka mga barangay sa Lungsod sa Ginatilan, Cebu nga naka-aghat sa lokal nga mga opisyal sa pagpatuman sa estrikto nga mga protocol sa biosecurity aron mapugngan ang pagkatap sa virus.
Ang mga impeksyon sa Barangays Cagsing ug Calabawan gipahibalo sa Facebook page nila Ginatilan Mayor Roy Singco ug Vice Mayor Dean Singco, “Friends of Roy n Dean Singco,” human sa positibo nga resulta sa laboratory test gikan sa Provincial Veterinary Office.
Isip pagresponde sa isyu, nagpagawas si Singco og executive order nga nagpatuman sa estrikto nga mga lakang sa pagkontrol sa mga kalihukan nga adunay kalambigitan sa baboy ug biosecurity sa tibuok lungsod.
Ubos sa maong mando, ang pagsulod, paggawas, ug transportasyon sa mga baboy ug mga produkto sa baboy sa Cagsing ug Calabawan hugot nga gidili.
Gidili usab sa lokal nga mga awtoridad ang pag-ihaw sa mga baboy para sa konsumo sa pamilya o pagbaligya sulod sa apektadong mga lugar.
Temporaryong gisuspinde sa lokal nga kagamhanan ang tanang pamatigayon sa mga mananap, lakip na ang regular nga mga adlaw sa merkado sa Martes ug Biyernes.
Ang mga sakyanan nga nagdala og kahayupan gidid-ang makasulod sa bisan unsang barangay aron mag-load, mag-unload, mopalit, o magbaligya og mga mananap.
Dugang pa, ang pagsulod sa buhi nga mga baboy ug mga produkto sa baboy gikan sa silingang Negros Oriental gidili sa tanang agianan sa yuta ug dagat.
Gihunong usab ang pag-deploy sa mga field animal technician ug artificial insemination personnel aron mapugngan ang mekanikal nga pagpasa sa virus. / CDF