2 ka bata nalumos sa kanal

Duha ka mga tinun-an sa Grade 3 ang napalgan nga wala na’y kinabuhi samtang naglutaw-lutaw sa canal sa National Irrigation Authority (NIA) sa Purok 2, Barangay Governor Boyles, Lungsod sa Ubay, Bohol niadtong Martes sa buntag, Marso 3, 2026.
Giila ang mga biktima nga silang Justine Etorma, 9 , taga Purok 3, ug John Carl Mercolesia, 10, taga Purok 1 nga pulos mga residente sa maong barangay.
Base sa imbestigasyon sa Ubay Municipal Police Station, usa ka personnel sa NIA ang unang nakakita sa mga lawas sa bata sa maong irigasyon alas 10:45 sa buntag.
Dali kining gipahibalo ngadto sa usa ka Emma Enoc kinsa nipahibalo sab kang Barangay Kagawad Jayson Pagaran Lavador.
Si Kagawad Lavador ang personal nga nihaw-as sa duha ka bata gikan sa canal sa wala pa kini gidala sa covered court sa Barangay Governor Boyles.
Nasuta sa imbestigasyon sa kapulisan nga wa magklase ang magtutudlo sa mga bata kay nag-sick leave niadtong adlawa tungod sa sakit.
Gipahibalo ang mga ginikanan nga way klase pinaagi sa ilang group chat.
Tungod kay walay mga cellular phone ang mga ginikanan sa biktima, wala sila makadawat sa maong pahibalo.
Ang mga bata nipauli sa balay apan wala na mamatikdi nga nibalik kini sa gawas.
Sa panahon sa insidente, ang mga ginikanan pulos busy, ang usa nanglaba samtang ang usa nangani og humay.
Napalgan na lang ang mga sapot sa mga bata nga gipahimutang sa ilawom sa taytayan luyo sa ilang tunghaan, timailhan nga nangaligo kini sa canal.
Gisusi ni Dr. Cristel Joy Macas, ang Municipal Health Officer, ang duha ka biktima ug gikompirmar nga pagkalumos ang hinungdan sa ilang kamatayon. / AYB