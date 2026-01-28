2 ka bata nga motorista patay sa disgrasya sa dan

Patay ang duha ka managsuon human ang ilang gisakyan nga motorsiklo nibangga sa usa ka truck de karga sa national highway sa Barangay Ilijan Norte, Lungsod sa Tubigon, Bohol niadtong Martes sa buntag, Enero 27, 2026.
Giila sa kapulisan ang mga biktima nga silang Niel John Rontalo, 14 anyos, drayber, ug ang iyang manghod nga si Niel Christian Rontalo, 13 anyos, pulos residente sa Purok 3, Barangay Panaytayon sa maong lungsod.
Base sa imbestigasyon sa Tubigon Municipal Police Station, ang magsuon giingo'ng nagdali paingon sa ilang eskwelahan aron mobayad og tuition para sa ilang pasulit.
Ang duha ka biktima nakit-an nga wala magsul-ob og helmet atol sa biyahe.
Ni-overtake ang motorsiklo sa laing sakyanan apan pagsulod niini sa pikas linya, wala na kini makabawi ug direktang nasugat ang nagpaingon nga truck.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang managsuon. Usa ka Toyota Avanza nga nagsunod sa truck ang nibangga sab niini tungod sa kalit nga paghunong.
Dali nga gidala ang magsuon sa Tubigon Community Hospital apan si Niel John gideklara nga dead on arrival.
Ang manghod nga si Niel Christian naluwas pa unta sa mga doktor apan nakabsan gihapon sa kinabuhi pipila ka gutlo ang milabay samtang gitambalan.
Kasamtangang gikustodiya sa kapulisan ang drayber sa truck nga si Archer Bazar, 50, taga Inabanga, Bohol.
Giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide and Damage to Property batok kaniya. /