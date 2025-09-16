2 ka biktima sa ‘salvage’ nailhan na

Nailhan na kadtong duha ka patay nga lawas nga napalgan sa Purok Bamboo, Sityo Campo 5, Barangay Manipis, Siyudad sa Talisay ug sa Sityo Antuanga, bukirang dapit sa Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo.
Unang giila sa mga kabanay kadtong napalgan sa Manipis nga mao si Umil Villagonzalo, 31, taga Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Maila Maramag ang hepe sa Talisay City Police Station nga ang asawa ug igsuon sa biktima ang niila niini.
Giingong adunay ni-pick up sa biktima niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 14, 2025, nga wala nila mailhi ug wala na kini mauli.
Giangkon sa kabanay nga tiggamitan sa ilegal nga drugas ang biktima apan gisusi sab sa kapulisan ang posibilidad nga mamaligya kini.
Kahinumdoman nga dunay gibutang nga karatola sa kilid sa lawas sa biktima nga nagkanayon, “huwag tularan, addict ako,” nga gituohan sa kapulisan nga nalambigit kini sa ilegal nga drugas.
Samtang giila sab sa inahan kadtong lalaki nga napalgan nga wala nay kinabuhi sa Sityo Antuanga, Barangay Quiot.
Ang biktima mao si Rhemhar Tabura, 19-anyos nga taga Barangay Pardo.
Nailhan ang tattoo sa dughan sa biktima nga nakasuwat ang pangalan niini lakip na sa iyang paa.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga niadtong Sabado sa alas 10 sa gabii, Septiyembre 13, 2025, gikustodiya sa barangay tanod sa Pardo ang biktima human nga naglaroy-laroy kini sa Sunrise Village.
Nakuhaan kini og toy gun apan nagpaila nga menor de edad maong gikustodiya lang una sa barangay.
Pagka alas 12:00 sa udto sa Dominggo, Septiyembre 14, 2025, gibuhian siya human nga ang kabanay nikuha niya apan nasuta nga dili na siya minor base sa vaccine card sa iyang pitaka.
Sigon sa iyang mga higala ug kabanay nga human makuha sa iyang inahan ang biktima, katapusan siya nga nakit-an didto sa bilyaran sa Pardo.
Sa gihimong background investigation, nasuta nga makadaghan na nga gireklamo ang biktima sa ilang barangay tungod kay siya ang kanunay nga itumbok nga manaka og balay aron mangawat.
Gawas sa pagkanotado nga kawatan, nalambigit sab siya sa ilegal nga drugas sanglit siya ang gihimong runner sa iyang mga silingan.
“Base sa info gathering sa atong mga investigator, kay notado na siya sa Akyat Bahay, mao bitaw nga giadto na siya sa taga barangay tungod kay nagsuroy-suroy siya sa village nya nakuhaan pa gyud sya'g toy gun,” matod ni Gonzales.
Makig- alayon ang Cebu City Police Office sa Talisay City Police Station aron masubay nila kinsa ang nag-pick up sa duha ka biktima sa wala pa mapalgi nga wala nay kinabuhi. / AYB