2 ka buwangan gipasirhan sa Cebu City government
Duha ka buwangan sa buki-rang bahin sa Cebu City ang gimando nga paundangon sa operasyon tungod kay napakyas kini pagkuha og saktong permit ug prangkisa.
Ang Business Processing and Licensing Office (BPLO) niluwat og duha ka managlahing Cease and Desist Orders (CDOs), parehong pinetsahan og Oktubre 29, 2025, batok sa management ug operator sa mga sabungan nga nahimutang sa Barangay Agsungot ug Malubog.
Ang findings sa BPLO nagpakita nga ang duha ka establisemento, ang Hiland Gaming Hub sa Sityo Pung-ol, Malubog, ug ang Agsungot Cockpit Arena sa Candarong, Pulangbato, nag-operate nga walay gihatag nga prangkisa gikan sa Sangguniang Panlungsod.
Napakyas usab ang duha sa pagkuha og business permits ug regulatory clearances nga gimando ubos sa Local Government Code of 1991 (Republic Act 7160), Presidential Decree 449 (Cockfighting Law of 1974), ug sa magamit nga mga ordinansa sa siyudad.
Sila si BPLO Executive Assistant Jan Nichol Verzosa ug Officer-in-Charge Jared Limquiaco maoy mipirma sa duha ka mando.
Gipadad-an usab og kopya ang Office of the Mayor, ang City Treasurer’s Office, ug ang Prevention, Restoration, Order, Beautification, and Enhancement (PROBE) team alang sa pagpatuman niini.
Ang buwangan sa Agsungot gitumbok usab tungod sa kapakyas pag-comply sa environmental, safety, ug zoning requirements, ingon man sa wa pagbayad sa amelioration taxes sukad kini nagsugod sa operasyon.
Sa managlahing interbyu niadtong Biyernes, Oktubre 31, 2025, si Konsehal Pastor “Jun” Alcover, chairman sa Committee on Games and Amusement, nikompirmar nga ang duha ka buwangan ilegal nga nag-operate.
Matod niya, gi-serve ug gipatuman ang CDO niadtong Huwebes, Oktubre 30, sa labing menos tulo ka sabungan sa North District sa Siyudad.
Iyang gibutyag nga ang buwangan sa Agsungot ug usa sa Barangay Tejero sa North District maoy duha sa upat ka rehistrado ug giila sa siyudad.
Iyang gipadayag nga ang prangkisa sa Agsungot ug Tejero posibleng expired na ug wala pa kini maka-aplay pagbalik, apil na ang business permits. Duna pa’y ubang kalapasan nga nisangpot sa pagluwat sa CDO.
Gipasabot sa konsehalnga walay buwangan ang maka-operate sa Cebu City kung walay prangkisa nga aprobahan sa City Council, nga maoy basehanan sa pagluwat og business permits.
Niingon si Alcover nga iyang committee mo-verify sa BPLO ug sa Local Gamefowl Committee, diin upat ra ka buwangan sa siyudad, duha sa matag distrito, ang kasamtangang naghupot og lehitimong prangkisa. / EHP