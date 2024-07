2 ka Chinese national gipangdagit, gipatay

Duha ka mga negosyanteng Chinese gipangkidnap ug napalgang patay sa Camarines Sur.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita sa telepono sa Miyerkules, Hulyo 3, 2024, ang hepe sa Public Information Office (PIO) sa Philippine National Police (PNP) nga si Jean Fajardo niingon nga ang mga Chinese ug Chinese-American nationals niabot sa Manila niadtong Hunyo 20 alang sa giingong business transaction.

“Subalit, pagdating nila sa ating airport ay may sumundo sa kanila at nung araw na yun ay nakakausap pa nung pamilya, particularly ‘yung asawa ng isa sa biktima subalit nung papagabi ay nawalan na ng contact,” matod niya.

Niadtong Hunyo 21, gipangayo sa mga kidnaper ang 5 milyunes nga Chinese Yuan o kapin sa P40 milyunes, nga human sa negosasyon gikanaug ngadto sa 3 milyunes nga Chinese Yuan o kapin sa P24 milyunes.

Human nakuha ang ransom money, wala na nikontak ang mga kidnaper sa pamilya sa mga biktima hinungdan nga nangayo sila og tabang sa mga otoridad pinaagi sa Chinese embassy sa Manila.

“Nagsagawa ng investigation ang AKG (Anti-kidnapping Group) then noong June 24 ay naka-receive sila ng information sa provincial director ng Camarines Sur informing them na may dalawang found dead body doon sa Camarines Sur. So immediately ay nakipag ugnayan ‘yung AKG sa family ng dalawang biktima at noong June 28 ay tumungo sila sa Camarines Sur at positively inidentify ng mga kaanak ‘yung mga biktima,”matod ni Fajardo.

“Ang AKG already took cognizance of the case after makipag ugnayan sa atin ‘yung embahada ng China through the consul at ngayon ay hawak na ng AKG itong kaso na ito at meron na silang tinututukan na mga persons of interest, pero hindi pa tayo puwedeng makapagbigay ng detalye para hindi maprrempt yung ongoing investigation,” siya nidugang.

Sa usa ka pamahayag, si Major Michael Albania, hepe sa kapulisan sa Sagnay Municipal Police Station, niingon nga ang mga patayng lawas sa mga biktima nga giputos og habol nga walay identipikasyon napalgan sa hilit nga dapit sa Sitio Rawis sa Barangay Patitinan sa nahisgutang lungsod.

Matod ni Fajardo nga gisusi sa AKG ang mga tawo nga pakigtagbuan unta sa mga biktima./TPM