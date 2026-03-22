2 ka Chinese nationals sikop sa immigration violations

Gidakop sa Bureau of Immigration (BI) ang duha ka Chinese nationals sa managlahing operasyon sa Sugbo niadtong Huwebes, Marso 19, 2026, tungod sa giingong paglapas sa mga balaod sa immigration sa Pilipinas.
Ang unang operasyon nahitabo sa dan Colon, Dakbayan sa Sugbo, diin gitanggong sa BI si Zunsheng Wu, kinsa naggunit og 9(g) pre-arranged employment visa, ubos sa Mission Order No. 2026-107.
Matod sa mga awtoridad, nasuta nga gilapas ni Wu ang mga limitasyon ug kondisyon sa iyang pagpuyo pinaagi sa pagpanarbaho ug paghimo og mga kalihukan sa negosyo nga gawas sa iyang deklaradong petitioner.
Sa gihimong imbestigasyon, nasuta nga aktibong nagdumala ang suspek og mga negosyo sa hardware ug construction supply sa Sugbo nga walay Alien Employment Permit gikan sa Department of Labor and Employment (DOLE).
Ubos sa balaod sa Pilipinas, ang mga langyaw nga naggunit og 9(g) visa gitugotan lamang nga motrabaho sa amo (employer) nga nakatala sa ilang visa petition.
Ang dili awtorisadong pagpanarbaho usa ka paglapas sa Section 37(a)(7) sa Commonwealth Act No. 613 (Philippine Immigration Act of 1940), ingon nga giamendar, may kalabutan sa Sections 5 ug 6 sa RA 562.
Sa laing operasyon, gidakop sa BI si Hongyou Zheng sa Consolacion, Sugbo, ubos sa Mission Order No. 2026-112.
Sama ni Wu, si Zheng naggunit usab og 9(g) visa apan nakit-an nga nagtrabaho sa kompanya nga lahi sa iyang record nga gideklara.
Gikaingon nga nag-operate kini og gagmayng negosyo sa scrap trading ug retail sa Sugbo.
Gibutyag usab sa mga awtoridad nga si Zheng naggamit sa ngalan nga "Jerry Ty", apan walay opisyal nga rekord sa maong ngalan sa BI o Land Transportation Office (LTO), butang nga nakahatag og kabalaka sa paggamit sa maong identidad.
Sila si Wu ug Zheng, kinsa adunay koneksyon sa mga Filipino-Chinese community organizations sa Sugbo, nagpabilin sa kustodiya sa BI samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Nagpahimangno ang mga opisyal nga ang maong mga network mahimong adunay implikasyon sa nasudnong seguridad, dungan sa pagkutlo sa mga historikal nga koneksyon sa pipila ka overseas Chinese organizations ngadto sa United Front Work system sa China.
“Notably, it has been established that some overseas Chinese community organizations have historically formed part of the broader outreach activities associated with China’s United Front Work system, which aims to foster influence and relationships among overseas Chinese communities and organizations, presenting potential national security implications,” matud sa BI. / DPC