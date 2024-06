2 ka collector ‘gidasmagan’

Sakyanan nga imbarguhon na unta sa kompanya kay wala na makadata og binuwan nga bayad sulod sa duha ka tuig ang niligis sa duha ka kolektor sa kompaniya sa N. Bacalso Ave., Brgy. Pardo, dakbayan sa Sugbo, alas 3:51 sa hapon, Huwebes, Hunyo 27, 2024.

Ang insidente nakuhaan kini’g video ug gi-upload sa social media nga nag-viral kini.

Matod ni P/Lt. Col. Miguel Andeza, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office (CCPO), nakig-alayon dayon sila sa CT-Toda sa dakbayan sa Talisay human masuta nga naabot sila sa maong siyudad sa ginukdanay, na-intercept kini ug gi-impound ang sakyanan nga Toyota Corolla Cross nga gimaneho ni alyas Farah.

Migawas hinuon sa imbestigasyon nga dili vehicular accident ang insidente kung dili usa ka tinuyo ang pagbangga sa duha ka mga motorsiklo nga gimaneho sa duha ka mga kolektor sa Toyota car dealer.

Ang mga biktima giila nga silang alyas Francis ug alyas Andrei nga pulos nag maneho sa Honda Click nga motorsiklo ug pulos taga Barangay Lusaran sa dakbayan sa Sugbo.

Tungod niini, gi-turnover na nila sa Inayawan police station ang maong kaso aron mapaubos sa imbestigasyon.

Nirason matod pa si alyas Farah nganong iyang gibanggaan ang duha ka motorsiklo tungod sa kahadlok nga dunay mahitabo kaniya.

Nasuta sa imbestigasyon nga dili si alyas Farah ang tag-iya sa sakyanan kung dili ang igsuon niini nga babaye ug igo lang niya kini nga gigamit nga wala mananghid sa iyang maguwang nga maoy nakapangalan sa Toyota.

Tungod sa kahadlok nga mahibaw-an sa iyang maguwang nga iyang gikuha ang sakyanan nga walay pananghid misuway siya’g sibat.

Si Police Major Jiceree Basitao, hepe sa Inayawan Police Station, nagkanayon nga ila nang gi buhian si Alyas Farah human nagkasinabot nga bayaran niya ang damage sa duha ka motorsiklo sa duha ka collector sa Toyota company.

Dili na mopasaka og kaso ang Toyota company kang alyas Farah basta mabayran lang ang multa sa pag-impound sa sakyanan sa City of Talisay - Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) sa dakbayan sa Talisay nga gisanong usab sa maguwang ni Farah.

“Dili na daw sila mo file og kaso in certain conditions, nga kadtong mga collector sa Toyota naa man toy damage bayran niya unya katong ilang sakyanan na impound man to sa Talisay ipa lukat niya aron makuha napud sa Toyota ang sakyanan,” matod ni Basitao. / AYB