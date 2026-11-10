2 ka construction worker nangawat og wire sa ilang gitrabahoan, sikop

Posibleng matangtang sa trabaho ang panday ug labor human nasakpan nga nagkuha og electrical wire sa construction site sa Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 8, 2026.
Giila ang mga suspek nga sila si alyas Mark, 24, ulitawo, taga Pinamungahan; ug alyas Rey, 29, lumad nga taga Negros apan nagpuyo na sa Toledo City, Cebu.
Sumala sa Parian Police, nasakpan sa guwardiya ang duha samtang nagkuha og 14 metros ug 23 metros nga THHN 3.5 mm electrical wire nga nagkantidad og kapin P3,000. Niangkon ang duha nga ilang gitago ang mga wire aron himuong extension cord sa barracks tungod sa kainit ug kawalay kuryente.
Matod sa duha, nagtuo sila nga dili na magamit ang mga wire maong gikuha na lang nila kini nga wala mananghid.
“Nahug na gyud nga kawat, kay gitaguan man namo. Pero himuon ra unta to namong extension wire sa barracks kay init kaayo, way kuryente,” asoy sa mga suspek.
Nangayo sab sila og pasaylo ug niingon nga andam silang dili na mobalik sa trabaho basta makagawas lang sa ilang kaso.
Gihangyo sab nila nga ikonsiderar ang ilang unom ka tuig nga serbisyo kay naglaom pa unta silang makadawat sa ilang 13th month pay. Kasong pagpangawat ang giatubang sa duha ka suspek. / JDG