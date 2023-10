2 ka dakong proyekto sa Cebu City di na matuman ning tuiga

Dili madayon karong tuiga ang renovation sa building sa Cebu City legislative department ug ang plano sa pagtukod og bag-ong City Hall sa South Road Properties (SRP), sumala sa usa ka lokal nga opisyal.

Kini tungod kay wala pa makab-ot sa City Government ang ilang annual budget nga P50 bilyon ning nahabilin nga duha na lang ka mga bulan sa dili pa matapos ang 2023.

Si Bise Mayor Raymond Alvin Garcia niingon sa usa ka phone interview sa SunStar Cebu sa Huwebes, Oktubre 26, 2023, nga ilang gisugyot pag-usab ang P100 milyunes nga budget alang sa renovation sa kasamtangang legislative building sa M.C. Briones St., ug dugang P400 milyunes nga budget alang sa sugyot nga pagbalhin sa legislative building ngadto sa SRP sa annual budget sa Dakbayan alang sa 2024.

BUDGET SA 2024

Si Garcia, kinsa mao usab ang presiding officer sa City Council, niingon nga ang executive department nakasumite na sa ilang proposed 2024 annual budget nga P100 bilyunes ngadto sa Konseho, uban sa inisyal nga mga taho nga nagpakita nga dakong bahin sa budget igahin alang sa “climate change-related ” nga mga programa ug proyekto.

Si Garcia niingon nga ang P100 bilyunes nga annual budget proposal ni Mayor Michael Rama gi-refer na ngadto sa committee on budget and finance sa Konseho alang sa pagsusi.

Ang Konseho motakda og committee hearing, diin dunggon nila ang local ug finance committee bahin sa mga tinubdan sa pundo ug lainlaing departamento nga nagdepensa sa ilang tagsa-tagsa ka budget.

Niadtong Disyembre 2022, si Garcia nitug-an sa SunStar Cebu nga ang Cebu City Government gustong mogasto og P800 milyunes alang sa pagtukod og bag-ong City Hall sa SRP, diin P400 milyunes matag usa ang gisugyot isip budget alang sa bag-ong executive ug legislative buildings.

Si City Planning and Development Office head Joseph Michael “Yumi” Espina niingon nga gawas nga butangan sa mga departamento ug division sa Kagamhanan sa Siyudad, ang gisugyot nga City Hall magsilbi usab nga complex sa mga ahensya sa nasudnong kagamhanan.

Sa bahin sa gisugyot nga P100 bilyon nga budget sa executive department, si Garcia niingon sa Huwebes nga ang iyang buhatan wala pa mag-evaluate sa tibuok proposal.

Dugang pa sa bise mayor nga ang departamento sa lehislatura adunay pipila lamang nga gisugyot nga mga proyekto sa imprastraktura nga ubos sa capital outlay.

Sa gihapon, dason ni Garcia, ilang gitumong ang pag-ayo sa legislative building “to make it more PWD-friendly and in keeping with our heritage” ug aron pundohan ang pagtukod sa bag-ong legislative building sa SRP.

Si Garcia niingon nga nigahin sila og budget alang sa katukoran sa bag-ong legislative building sa SRP, apan wala madayon ang proyekto karong tuiga.

“We have allocated a budget for that, but we were not able to use it, because we have more pressing priorities,” matod ni Garcia.

NAPAKYAS

Ang City Government na­pak­yas sa pagkab-ot sa giplanuhang P50 bilyunes nga budget para sa 2023. Si City Treasurer Mare Vae Reyes nitaho nga ang City Treasurer’s Office nakakolekta lang og gross nga kantidad nga P7,556,320,087.76 hangtod ning buwan sa Oktubre.

Base sa giaprobahan nga budget ordinance para sa 2023, kapin sa P20 bilyunes ang gigahin alang sa pagtukod sa 200 ka medium-rise nga mga edipisyo aron mapuy-an sa mga informal settler o mga pamilya nga nag-okupar sa mga pribadong lote.