2 ka delagasyon nadugang sa Palaro

Duha ka mga delegasyon ang nangadugang sa opisyal nga roster alang sa Palarong Pambansa 2024.

Sa press conference niadtong Biyernes, Hunyo 28, 2024, si Department of Education Assistant Superintendent for the Cebu City Division Adolf Aguilar nipahibalo nga ang National Academy for Sports ug Philippine schools gikan sa gawas sa nasod mosalmot sa pipila ka piniling mga duwa sa Palarong Pambansa 2024.

Matod pa ni Aguilar nga sa dugang mga partisipante, moabot na og 19 ka mga delegasyon ang mga partisipante.

Dihang gipangutana kon unsay epekto niini sa medal standing, sanglit daghan sa ilang mga atleta mga elite, si Aguilar nipasalig nga limitado ra ang epekto niini.

“The National Academy for Sports will only be participating in selected events, so it will have a limited effect,” matod ni Aguilar.

Gipahibalo usab ni Aguilar nga ang Dance Sports maapil na isip regular sport, nagpasabot nga ang mga mananaug maapil sa official tally ug makadawat og medalya.

Siya nidugang nga ang tanang mga dula i-stream online, nga adunay 60 ka mga monitor nga mokuha sa tanang mga dulaanan.

Ang mga monitor ibutang sa karaang badminton court sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Dihang gipangutana kon manual ba o digital ang pagrekord sa mga score, si Aguilar niingon nga ang medal tallying system magpabilin nga pareho sa gigamit atol sa CVIRAA.

Bisan pa, iyang namatikdan ang usa ka espesyal nga pagdugang, nga nag-ingon nga sila adunay usa ka tally sa mga siyudad ug lungsod, nga magpakita usab sa mga ngalan sa mga atleta.

Matod niya nga atol sa CVIRAA, ila lang gipasiugda ang gidaghanon sa mga bulawang medalya matag rehiyon. / AML