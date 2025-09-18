2 ka dinakpan sa buy-bust mipahiyom

Ingon sa wala maguol ang duha ka drug personalities nga bisan nadakpan sa buy-bust, ni-smile ra sa dihang gikuhaan sa ilang hulagway.
Nahitabo ang anti-illegal drug operation sa Carbon Police Station 5 sa Sityo Pig Vendor, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo alas 11:30 sa gabii, Miyerkules, Septiyembre 18, 2025.
Ang mga dinakpan giila nga silang Johnrel Amistad Dominguez, alyas Goliath, 18, nga maoy target ug ang iyang kauban nga si Jerry Sanchez, 24, pulos residente sa Sityo Bato, Barangay Ermita.
Nakuha gikan kanila ang tulo ka medium packs ug upat ka gagmay nga pakete sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 15 gramos nga dunay standard drug price nga P102,000.
Ang Carbon Police pinaagi sa ilang Station Drug Enforcement Unit nakadawat og impormasyon nga dunay padayon nga namaligya og shabu sa maong dapit ug gipaubos sa validation.
Atol sa pagkasikop sa duha giingong wala pa makatugpa gikan nga nigamit sa ilegal nga druga. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 in relation sa Section 26, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka sa kapulisan batok sa duha. / AYB