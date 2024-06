2 ka drayber naigo sa SUV, 1 namatay

Namatay ang usa ka habalhabal driver nga vendor usab og mga buwak sa merkado publiko sa Carbon samtang samdan ang usa ka Grab rider human sila gipangdaro sa usa ka Toyota Innova nga gimaneho sa usa ka lalaki nga batan-on pasado alas 4 sa Sabado sa kaadlawon, Hunyo 15, 2024 sa Governor M. Cuenco Ave­nue, Brgy. Banilad, Dakbayan sa Sugbo.

Matod sa mga saksi nga nag-estambay lang sa kilid sa kalsada ang mga biktima atbang sa usa ka fastfood chain dihang gipangdaro sa sakyanan (AXA 7841) nga gimaneho ni alyas Roy.

Unang gibanggaan mao ang motorsiklo nga Honda Click nga gimaneho ni Basilio Lopez, 55, biyudo, taga Brgy. Babag 2, bukiran sa Dakbayan sa Sugbo.

Sunod nga naigo ang poste sa kilid sa kalsada una pa nipaingon sa motorsiklo sa Grab rider nga giila nga si Ryan Labita, 28, taga Pagsabungan, Dakbayan sa Mandaue, kinsa nalagpot tungod sa kakusog sa impact.

Tungod sa kakusog, nituyok pa ang Innova og katulo ka higayon ug halos dili na mahitsura ang mga motorsiklo nga nabanggaan.

Dali nga nanawag og ambulansya sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga tawo.

Una nga gidala si Lopez sa Cebu City Medical Center ug tungod kay maoy nagrabahehan, namatay siya.

Si Labita naa pa sa CCMC sa pagsuwat ning taho.

Gidala usab si Roy sa usa ka pribadong tambalanan human nga ang amahan niini nga nagpaila nga abogado niinsister nga dalhon ang iyang anak.

Matod ni Police Major Jonathan Dela Cerna, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa interview sa sibyaanang dyHP ug Superbalita Cebu, nga gi hospital arrest nila si Roy.

Sa imbestigasyon sa TEU, matod ni Dela Cerna, nga kusog nga nakapadagan si Roy nga nagpadulong sa Talamban area ug nibangga sa duha ka mga nagmotorsiklo nga nag-estambay lang.

Ila pa usab nga ipaubos sa liquor test si Roy kon wa ba nakainom atol sa insidente.

“Either nahubog, nakatulog or naay depekto ang iyang sakyanan,” matod ni Dela Cerna.

Gibantayan na karon og polis si Roy nga naa sa sulod sa pribadong tambalanan samtang nagpadayon usab pagkuha og kasayuran ang mga imbestigador.

Sa record nga nakuha sa TEU sa sakyanan, gipanag-iya kini og usa ka kompaniya apan wala lang una nihatag si Dela Cerna sa ngalan.

Ang igsuon ni Lopez nga si alyas Charline nibutyag sa DyHP nga naninda og buwak ang iyang maguwang nga si Basilio.

Kon mopauli na kini sa Barangay Babag 2, mohapit kini og pamasahero.

Apan nagduda usab siya nga naghuwat ni sa iyang gikarelasyon nga babaye sa lugar.

Kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury ug da­mage to property ang atuba­ngon sa suspek. / AYB