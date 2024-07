2 ka drayber wa mogamit sa taxi meter, nasikop sa LTO 7

Duha ka mga drayber sa taxi nadakpan ug giisyuhan og Temporary Operator’s Permit (TOP) sa Land Transportation Office (LTO) tungod sa pag-overcharging o wa mogamit og metro sa pletihan sa Huwebes, Hulyo 11, 2024.

Sumala sa pamahayag sa LTO 7, ang unang insidente gikan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Dakbayan sa Carcar diin ang drayber nangayo og fixed rate nga P3,000.

Ikaduha mao ang padulong sa Dakbayan sa Danao gikan sa Dakbayan sa Sugbo nga nangayo og P950 fixed rate, dason sa LTO 7.

Gipasidan-an sa LTO 7 ang mga drayber sa public utility vehicles (PUVs) nga mag-atubang sila og silot kon masakpan sila nga mag-overcharging sa plitehan ilabi na karong semana sa Palarong Pambansa 2024.

Kini human si LTO 7 Regional Director Glen G. Galario nakadawat og taho sa mga reklamo gikan sa mga delegado sa Palarong Pambansa nga sila nangabiktima sa sobrang pagpaningil sa plitehan sa Metro Cebu.

“We received reports that these taxi drivers are taking advantage of this national event happening now in Cebu and overcharging our delegates. We cannot let this happen and rest assured that our personnel are also working very hard in catching these illegal activities,” matod ni RD Galario.

Gitahasan sa regional director ang Operations Division sa LTO 7 sa pagpahigayon og random operations batok sa mga drayber ug pahamtangan og silot ang mga madakpan sa akto.

“Ato sab nga gidasig atong mga pasahero nga nabiktima nga mo-file sila og reklamo sa atong opisina o sa buhatan sa LTFB aron masampolan gyud ning mga draybera,” dason ni Galario.

Gipahinumdoman usab ni RD Galario ang mga pasahero nga magpakuha og litrato o video isip pruweba sa ilang reklamo nga ipresentar atol sa hearing sa buhatan sa LTO.

Importante usab ang mga detalye sama sa taxi body number o plate number, petsa, oras, lokasyon diin nahitabo ang insidente.

Sumala sa LTO, ang makahimo sa overcharging mag-atubang og multa nga P5,000 sa unang paglapas, P10,000 sa ikaduha, ug P15,000 sa ikatulong higayon.

Samtang, ang mga drayber nga mag-atubang og kalapasan sa paglapas sa kondisyon sa prangkisa pahamtangan og P6,000 nga multa ug posibleng bawion ang ilang prangkisa ug lisensya sa pagmaneho.

Mahimo usab nga mokontak ang publiko sa hotline sa LTO 7 pinaagi sa 0962-446-0435.

Ang Palarong Pambansa 2024 giablihan niadtong Martes, Hulyo 9, ug molungtad hangtod sa Hulyo 16. Ang Cebu City maoy host city. /RRM gikan sa PR