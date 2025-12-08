2 ka driver gidunggab sa discohan

Grabe ang kahimtang sa duha ka PUJ driver human gipangdunggab ug gipang-abis ang liog gamit ang buwang samtang nagdisco alas 12:05 sa kadlawon sa Lunes Disyembre 8, 2025, sa Barangay Tolosa, Lungsod sa Malabuyoc.
Si Junnie Dinglasa Pajuay, 25, adunay kapuyo ug molupyo sa maong barangay ug si Manolito Devalgue Del Rio, 43, biyudo nga taga Sityo Tambis, Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue gidala sa Malabuyoc District Hospital, apan wala magdugay gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) human nasamdan sa ilang liog.
Gawas sa samad sa liog, nakaangkon usab og samad dinunggaban sa dughan si Del Rio.
Hinuon, nadakpan ra sa hot pursuit operation sa kapulisan ang managsuon nga suspek nga sila si Richard Mejellano, 25, adunay kapuyo, ug si Ronald Mejellano, 28, minyo, pulos taga Sityo Libo, Barangay Lepanto, Lungsod sa Alegria.
Base sa imbestigayon sa Malabuyoc Police Station, nanayaw ang biktima sulod sa gym diin adunay live-band subay sa kapistahan sa lugar.
Apan samtang nalingaw og sayaw, aksidenteng nadasmagan sa mga biktima ang mga suspek kinsa nibunot sa ilang dalang buwang ug gipang-abis ang liog sa mga biktima ug gipangdunggab.
Giingon nga daan na nga nagkainitay ang duha ka grupo diin nagbinayluay sila og hait nga mga pulong nianang pagkabuntag sa wala pa gani ang disco. / GPL