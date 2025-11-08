2 ka drug den gibungkag, 6 nadakpan

Unom ka mga tawo ang nangadakpan human rondaha ang duha ka drug den sa Dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu sa Biyernes, Nobiyembre 7, 2025.
Alas 7:30 sa gabii nasikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7-Lapu-Lapu City Team, uban sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO) ang usa ka drug den nga nahimutang sa Purok Tugas, Barangay Gun-ob, Siyudad sa Lapu-Lapu.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa nadakpan nga target sa operation ug maoy nagpadagan sa drug den nga mao si alyas Brando, 61, nga residente sa maong lugar.
Samtang naabtan ang usa ka babaye ug lalaki sa sulod sa drug den nga naatlan nga naghingus og shabu nga silang alyas Javo, 20, taga Barangay Basak, Lapu-Lapu City ug alyas Melissa, 35, taga Barangay Pusok.
Nasakmit sa mga sakop sa PDEA ug kapulisan sa maong siyudad ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 10 gramos nga dunay balor nga P68,000, usa ka pack sa marijuana nga motimbang og 2.3 gramos nga mokantidad sa P276.00 ug nagkalainlaing paraphernalia.
Pagka alas 6:40 sa gabii, unang gibungkag sa PDEA Cebu City Team uban sa Cebu City Police Office (CCPO) Station 10 ang laing drug den nga nahimutang sa Sityo Tambisan, Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo.
Naabtan sa sulod sa drug den ang ilang target nga maoy drug den maintainer nga giila nga si alyas John, 21, dog groomer, ug alyas Eden, 39, taga Sityo Mangga, Barangay Punta Princesa.
Nakuhaan ang mga suspetsado og 9 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 15 gramos nga mokantidad og P102,000 buy-bust money ug ubang gamit sa paghingus og shabu. / AYB