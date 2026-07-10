2 ka drug den sa Sugbo gironda, 4 sikop

Upat ka tawo ang nadakpan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, uban sa kapulisan human bungkaga ang duha ka drug den nga nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo ug Lungsod sa Dalaguete sa Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Unang gironda sa PDEA Cebu City Office ug Labangon Police Station sa alas 3:59 sa hapon sa maong adlaw, ang usa ka drug den nga nahimutang sa Salvador Extension, Barangay Labangon nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka tawo.
Ang mga nasikop giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alyas Edison, 47, nga maoy nagpadagan sa drug den ug ang iyang bata-bata nga si alyas Ramil, 44, e-bike driver; samtang si alyas Karlah, 38, vendor, ang naabtan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den.
Nasakmit sa mga operatiba ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga dunay
estimated average market value nga P68,000, buy-bust money ug mga drug paraphernalia.
Pagka alas 8:40 sa gabii, laing anti-illegal drug operation gilusad sa PDEA Cebu Provincial Office ug Dalaguete Police Station sa Barangay Upper Balud, Dalaguete nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka alyas Marivic, 40.
Samtang ang iyang live-in partner nga si alyas Onik, ang nakasibat.
Nakuha sa mga operatiba ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga gibanabana nga mokantidad sa P340,000 lakip na ang usa ka cellphone ug ubang ebidensya.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang drug den sa Labangon samtang usa ka buwan ang sa Lungsod sa Dalaguete human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang kasaligang tinubdan.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis samtang giandam na ang kaso batok sa mga suspek. / AYB