2 ka drug personality sa Tisa sikop sa PDEA

Nadakpan ang duha ka giilang high-value targets (HVT) human makuhaan og kapin sa P700,000 nga kantidad sa gituohang shabu atol sa buy-bust sa Sityo Kadasig, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Ang operasyon gihimo sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Cebu Provincial Office, uban sa pakig-alayon sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office (CCPO).
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang mga dinakpan nga silang alyas Dodong, 20, nga maoy subject sa operasyon, ug ang iyang kauban o bata-bata nga si alyas “Nilo”, 38, pulos mga residente sa maong barangay.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 106 gramos.
Base sa banabana sa mga awtoridad, moabot sa P720,800 ang estimated average market value sa maong drugas.
Gawas sa drugas, nakuha sab ang buy-bust money ug usa ka cellphone nga gigamit sa transaksyon.
Ang maong mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Laboratory alang sa forensic examination.
Nigawas sa imbestigasyon nga makabaligya si Dodong og moabot sa 500 gramos nga shabu matag semana.
Sa pagkakaron, gisusi na sa mga operatiba kon kinsa ang suplayer sa mga suspek alang sa ipahigayong follow-up operation.
Ang mga dinakpan kasamtangang nagtingkagol sa detention facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahug ug gihikay na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. / AYB