2 ka ‘drug pusher’ sikop sa buy-bust sa Balamban

Nadakpan ang duha ka giingong drug pusher human sa sunodsunod nga anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Lungsod sa Balamban niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026.
Ubos sa liderato ni Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, unang gironda sa Drug Enforcement Unit (DEU) ang Barangay Higatmonan alas 2:41 sa kadlawon.
Nadakpan sa maong operasyon si John Vincent Cortez Sadora, 38 anyos, ulitawo kinsa nalakip sa listahan sa kapulisan isip Street Level Individual.
Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 2.36 gramos nga shabu nga gibanabanang mobalor og P16,048.
Gawas sa ilegal nga drugas, nasakmitan sab siya og usa ka paltik nga .22 caliber revolver nga adunay unom ka buhing bala.
Wala lung-i sa kapulisan ang maong adlaw ug gisundan dayon kini sa laing buy-bust operation alas 11:12 sa buntag sa Barangay Sinsing.
Naposasan sa maong dapit si Jay-R Pulgo Dumdum, 41 anyos, ulitawo ug molupyo sa maong barangay.
Nasakmit gikan kang Dumdum ang 3.54 gramos nga shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga P20,400.
Ang duha ka mga suspek kasamtangan karong nagtingkagol sa selda sa Balamban Police Station samtang giandam ang mga tukmang kaso nga ipasaka batok kanila. / GPL