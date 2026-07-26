2 ka drug pusher sikop sa Toledo ug Danao

Nasikop sa kapulisan ang duha ka suspetsadong drug pusher sa managlahing buy-bust operation sa dakbayan sa Toledo ug Danao, diin kapin sa P360,000 nga kantidad sa shabu ang nasakmit ug usa ka menor de edad ang na-rescue.
Unang nadakpan sa mga sakop sa Danao City Drug Enforcement Unit ang usa ka high-value individual sa alas 10:05 sa gabii, Huwebes, Hulyo 23, 2026, sa Sitio Cogon, Brgy. Guinsay.
Ang suspek giila nga si Gerald Sungahid Labrador, 28, molupyo sa maong lugar. Nasakmit gikan kaniya ang 52.05 gramos nga shabu nga adunay standard drug price nga P353,940.
Sa laing operasyon, nadakpan usab si alyas "Aryong," 36, ulitawo ug residente sa Sitio Caimito, Barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo, alas 8:31 sa buntag, Sabado, Hulyo 25, 2026.
Atol sa maong operasyon sa Toledo Police Station, na-rescue usab ang 16-anyos nga gitudlong kakunsabo ni Aryong ug nakuha gikan kanila ang 1.85 gramos nga shabu nga nagkantidad og P12,580.
Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL