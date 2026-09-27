2 ka durugista nakuhaa’g P719K nga shabu

Duha ka drug personality sa Isla sa Camotes ang nadakpan sa gilusaad nga anti-illegal drug operation alas 11:30 sa gabii, Sabado, Septiyembre 26, 2026 sa Sityo Cantuwak, Barangay La Union, lungsod sa San Francisco.
Ang mga nadakpan mao silang Jaycris Labajo Lucero, alyas Jaijai, 27, , taga Sityo Lawis, Barangay Sta. Cruz ug Marjon Formentera Moreno, 24 taga Sityo Estampar, Barangay Sta. Cruz sa lungsod sa San Francisco.
Nakuha sa mga personnel sa San Francisco Police Station ang lima ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 105.75 gramos nga dunay standard drug price nga P719,100.
Usa sa mga polis sa San Francisco mibutyag nga kapin sa usa ka semana nila gipaubos sa monitoring ang duha ka suspetsado human migawas ang impormasyon nga nalambigit sila sa dinagko nga pagpamaligya sa illegal nga drugas. / AYB