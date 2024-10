2 ka durugista nasikop; shabu, 2 ka armas sakmit

Gibanabana nga motimbang og 50 gramos sa gidudahang shabu nga mobalor og P340,000 ug duha ka mga armas uban sa mga bala niini ang nasakmit gikan sa usa ka high value individual atol sa buy-bust, alas 11:40 sa gabii, Martes, Oktubre 2, 2024, sa Purok Sambag, Barangay Candulawan, Siyudad sa Talisay.

Ang suspek nga HVI giila lang sa pangalan nga 'Jayron', 25, ulitawo nga may kapuyo, ug taga Sityo Iba sa Brgy. Candulwan, kinsa subject sa operasyon sa kapulisan.

Lakip sa nasikop mao iyang kakunsabo nga si alyas 'George', 32, ulitawo nga may kapuyo, ug taga Sityo Tabay, Barangay Tunghaan, Minglanilla.

Ang mga suspek na-validate sa kapulisan nga nag-ayudahay sa pagpamaligya'g shabu sa maong dapit hinungdan nga gilusad ang operasyon sa City Drugs Enforcement, Intelligence Police sa Talisay ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Lt. Col. Epream Paguyod ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7.

Ang poseur buyer sa kapulisan nigamit og P10,000 nga bugos money nga gipaibabwan og usa ka P1,000 nga original money aron sa pagpalit og drugas gikan sa suspek nga si Jayron bugti sa usa ka dako nga pakite sa shabu nga niresulta sa ilang pagkasikop.

Sa dihang nadakpan si Jayron, nakuhaan pa kini og laing 5 ka pakite sa gituohang shabu, 1 ka cellphone nga gigamit sa drug transactions, 1 ka kalibre nga 9mm sub-machinegun (KG-9) nga may 1 ka magazine nga may 3 ka bala ug usa ka kalibre .45 nga pistola nga may usa ka magazine nga may 7 ka mga bala.

Samtang, ang nakuha gikan sa suspek nga si George mao ang buy- bust money nga P10 mil. / DVG