2 ka ektaryang luna sa Dalaguete naigo sa grass fire

Nahimong talan-awon sa mga tawo ang usa ka bukid nga nagkayo, alas 5:35 sa hapon, Miyerkules, Abril 25, 2024, sa Sityo Tubod, Brgy. Obong, Lungsod sa Da­laguete.

Ang nagkayo nga bukid nahimong dan-ag sa gabii ug makita pa bisan sa mga residente sa silingang lungsod sa Argao.

Sa follow up sa Superbalita Cebu nasayran pinaagi sa imbistigasyon sa kabumberohan sa lungsod ubos sa kamandoan sa ilang fire marshal nga si F/Insp. Jocelyn Escomo nga ang nasunog nga timberland dunay gidak-on nga mga duha ka ektarya nga nagsugod sa Sityo Tubod, Obong, Dalaguete ug nahiabot pa sa Pugalo, lungsod sa Alcoy.

Matod pa nga napasaka sa first alarm ang sunog alas 5:32 sa hapon ug fire under control sa alas 8:30 sa gabii ug fire out sa alas 9:05 sa gabii.

Way naapil nga balay sa grass fire samtang wa pa masuta sa kabumberohan ang danyos ug hinungdan sa maong sunog. / DVG