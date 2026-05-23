2 ka enforcers sa TEAM gisuspenso

Duha ka traffic enforcers sa Dakbayan sa Mandaue ang gipahamtangan og suspensiyon human nikatap sa social media ang mga video nga nagpakita sa ilang paglapas sa mga balaod sa trapiko, hinungdan nga nilihok ang mga awtoridad aron ipatuman ang disiplina ug subling ipahinumdom ang responsibilidad sa ilang ahensya.
Gikompirmar ni Hyll Retuya, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM), nga nilihok dayon ang ahensya human masusi ang lig-on nga ebidensya sa maong mga kalapasan.
Matod ni Retuya, dili mosalig ang TEAM sa mga sultisulti lang ug giseguro niini nga ang mga kawani moagi sa saktong imbestigasyon ug due process sa dili pa ipahamtang ang mga silot.
Suma pa ni Retuya, “We have already imposed quite a number of suspensions without pay, including those involving habitual absences. As for the offenses committed by enforcers, there have been more or less 20 cases.”
Usa sa mga insidente naglambigit sa usa ka traffic enforcer nga giingong niagi sa “no-right-turn” nga dapit pinaagi sa pag-agi sa kilid sa karsada o gutter, samtang ang laing drayber nakit-an nga nagkapyot sa gawas sa usa ka pasaheroang jeepney samtang nagsul-ob sa iyang uniporme.
Matod ni Retuya, kining duha ka mga kawani niangkon sa ilang nabuhat atubangan sa legal office sa TEAM.
Iyang gipasabot nga ang mga silot nagdepende sa kabug-aton sa kalapasan, diin ang uban kanila gipahamtangan og suspensiyon nga walay suweldo.
Ang enforcer nga nakit-an nga nagkapyot sa jeepney nakadawat og usa ka adlaw nga suspensiyon nga wala’y suweldo.
Gipasabot ni Retuya nga nahuman na ang duty sa maong opisyal ug paingon na unta kining mopauli gikan sa iyang puwesto sa Subangdaku sa dihang nahitabo ang insidente.
Iyang gidugang nga gihatag sa enforcer ang iyang lingkuranan sa sulod sa jeep ngadto sa usa ka babaye nga pasahero, hinungdan nga napugos na lang kini sa pagkapyot sa gawas sa sakyanan.
Bisan pa man niini nga katin-awan, gipadayon gihapon sa ahensya ang pagpahamtang og disiplina.
“With a heavy heart, he was suspended,” batbat ni Retuya.
Gisaysay ni Retuya nga ang mga traffic enforcer kinahanglang magsilbeng ehemplo sa mga drayber ug mga pedestrian tungod kay sila man ang responsable sa pagpatuman sa mga balaod sa trapiko sa dakbayan.
“I already warned them. We are the ones implementing the law, so we should not be the first to violate the very laws we enforce,” pasabot ni Retuya. / ABC