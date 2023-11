2 ka esnatser ilhon gamit ang video

Misiaw na sab ang mga panglabni sa N. Bacalso Avenue, dakbayan sa Sugbo.

Gani, usa ka video nga nag-viral sa social media nipakita sa pagpanglabni niadtong Sabado, Nobiyembre 4, sa esnatser sa usa ka pasahero sa bus samtang naghunong sa Natalio Bacalso Ave.

Makita ang dagway sa ma­ong manglabnihay ug gituohan nga duna kini kauban nga dali usab nga misibat human makakuha’g butang.

Matod ni Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga duna gyud untay polis nga gidestino sa maong dapit apan tungod sa Barangay and Sanguniang Kabataan Election (BSKE) ug Kalagkalag, gipadala sa laing probinsya ang uban kanila.

Bisan pa niini, gipasalig ni Rafter nga ilang madakpan ang maong mga suspek sanglit naklaro ang mga dagway niini.

Dali ra kini nilang mailhan sama sa mga tulisan sa usa ka coffee shop sa Lahug, diin ang tulo nailhan pinaagi sa CCTV.

“We are looking for these two personalities. Amo ning ipahibawo kon madakpan na as soon as possible, just like what happened, sa mga panghitabo sa Salinas Drive sa Lahug. Again mapasalamaton kami sa nag video para sa awareness sa tanan, “ matod ni Rafter.

NADAKPAN

Samtang, usa ka 19 anyos nga lalaki nga nagdala’g armas nadakpan sa personnel sa Tactical Motorcycle Riding Unit (TMRU) ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Angelo Acupinpin duol sa usa ka warehouse sa Buhisan Road sa Brgy. Buhisan, dakbayan sa Sugbo.

Ang suspek giila nga si Chanlie Halos Bacus, taga Sitio Tubod, Barangay Buhisan, Cebu City, kinsa nakuhaan og usa ka .357 caliber revolver nga dunay unom ka mga bala.

Ang TMRU sa CCPO nagpatrolya sa maong lugar ug nisusi sa mga motorsiklo nga nangagi subay sa nadawat nga report nga dunay nasigpatan nga armado’ng mga tawo .

Sa paghiling sa motor sa suspek, ilang nakita ang armas nga gidala niini nga maoy hinungdan nga ila kining gidakop.

Kalapasan sa Republic Act 10591 kun ilegal nga paghupot og armas in relation sa Resolution 10918 kun Comelec gun ban ang atubangon nga kaso sa suspek.