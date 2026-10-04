2 ka estudyante namatay atol sa fun run sa ilang tunghaan

Duha ka mga estudyante ang nangamatay samtang laing duha usab ang nangaangol human nakuryentihan atol sa ilang pag-apil og fun run sa ilang tunghaan.
Sa usa ka pamahayag, ang Department of Education nipadangat og sempatiya ngadto sa mga pamilya ug sa tibuok komunidad sa tuughaan nga nagsubo sa trahedya sa pagkawala sa 7-anyos ug 8 -anyos nga mga estudyante sa Cauayan South Central School sa Isabela.
“DepEd is taking the necessary steps to establish the facts surrounding the incident and is coordinating with the local government and law enforcement authorities. A fact-finding investigation is underway, including a review of the activity, safety measures, equipment used, and the roles of those involved,” pamahayag sa DepEd.
Nahitabo ang maong insidente mga alas 6:00 sa buntag niadtong Sabado, Oktubre 3, 2026, dihang nagduwa ang mga biktima sa school ground nga puno sa bubble foam ug adunay nahitabong short circuit sa kuryente.
Napadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan bahin sa maong insidente.
Ang Schools Division Office nipasalig sa ilang kinatibuk-ang kooperasyon kabahin sa imbestigasyon sa maong insidente. / TPM