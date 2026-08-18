2 ka estudyante patay sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University

Duha ka estudyante, lakip na ang menor de edad nga namusil, ang namatay sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University samtang nagpadayon ang klase niadtong Martes, Agusto 18, 2026.
Sa usa ka interbyu sa radyo, gikompirmar ni Zamboanga City Mayor Khymer Adan Olaso nga duha ka lalaking estudyante ang namatay atol sa maong insidente.
“Nakapasok ‘yung isang bata may dalang isang high powered firearm at saka isang .45 caliber pistol so nakita natin sa video kasi iniimbestigahan pa ng mga pulis nakita sa video parang una binanatan niya ‘yung teacher nung nakaupo sa table, parang hindi ata nakatama,” matod sa mayor.
“Lumipat sa ibang room binunot .45 caliber binanatan naman isang estudyante doon ‘yung bumagsak namatay na pangalawa. May nasugatan pang dalawa then bago siya (minor suspect) nagpakamatay,” dugang niya.
Matod sa kapulisan, usa sa mga biktima estudyante sa Grade 10, samtang ang menor de edad nga estudyante gikan sa maong tunghaan anaa sa Grade 9.
Gibutyag ni Olaso nga ang menor de edad nga suspek nagsul-ob og body-worn camera ug nag-livestream og video samtang nahitabo ang pagpamusil.
Matod niya, gisuspende na ang klase sa maong tunghaan. / TPM