2 ka fans ni Wemby gisilutan og lifetime ban

Gipahamtangan og lifetime bans sa National Basketball Association (NBA) ang duha ka fans nga nakabalda sa Game 1 sa NBA Finals niadtong Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time).
Bisan nagpadayon ang duwa, ang usa ka fan nagdagan nga nisulod sa korte dala ang iyang cellphone sa nahabiling 6:28 minutos sa 4th quarter ug nag-selfie kang San Antonio Spurs superstar Victor Wembanyama, kinsa nipahiyom na lang pud atol sa pag-selfie.
Gigukod sa security personnel ang maong fan ug gidala kini pagawas sa korte.
Ang usa ka fan, kinsa katambayayong sa nag-selfie nga fan, nahukman nga angayan sab silutan.
Dihang gidala ang fan pagawas sa korte, nabuhian ni Spurs rookie Dylan Harper ang bola ug nailog kini ni Knicks forward Mikal Bridges.
Naghugpong ang mga referee aron desisyunan kon asa angay ihatag ang posisyon sa bola ug nagkasinabot nga sulbaron kini pinaagi sa jumpball.
Niadtong gutloa, naggukod ang Spurs, 86-92.
"The individual who entered the court area during Game 1 of The Finals was arrested and will be banned for life from all NBA arenas. A second individual will also receive a lifetime ban for his role in the incident," opisyal nga pamahayag sa NBA. / Gikan sa wires