2 ka garbage trucks wa dawata sa miaging administrasyon

Giklaro sa kanhi Mandaue City Administrator Jamaal James Calipayan nga ang duha ka garbage trucks nga gihatod pipila ka adlaw sa dili pa matapos ang termino sa miaging administrasyon wala gyud gidawat.
Iyang gipasabot nga daan nang nakit-an ang mga depekto niini.
Matod ni Calipayan nga ang pag-abot sa mga sakyanan niadtong Hunyo 27 gisusi sa General Services Office (GSO) ug nakaplagan nga ang mga unit nga giingong bag-o, 2017 model diay.
“I am not the current administrator. During our time, we procured the units. But regarding the process of returning the units, during our time, if the end-user and the General Services Office did not accept the two dump trucks because they believed there was a defect or the items did not satisfy their specifications, then they would inform the supplier that they will not accept it," pasabot ni Calipayan.
Matod niya nga ubos sa lagda, obligado ang supplier nga kuhaon ang mga unit sa higayon nga adunay “notice of rejection.”
“The procurement will be canceled because it hasn’t been paid yet, and the delivery did not meet specifications,” matod ni Calipayan.
Nitumaw pagbalik ang isyu human gibutyag sa kasamtangang administrasyon ang pasangil sa “overpricing,” diin ang matag trak nagkantidad og P10.99 milyunes o total nga P21.9 milyunes.
Si City Administrator Gonzalo Malig-on, sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Septiyembre 5, nipadayag nga ang ilang “market check” nagpakita nga ang susamang mga unit mahimong mapalit sa P3 milyunes ngadto sa P6 milyunes lamang. Usa ka quotation gikan sa supplier ang nagtanyag pa gani og susamang modelo sa P3.6 million.
“Bisan pa siguro nga adunay mga add-ons nga specs, kasabot man ta ana, pero dili pud siguro modeperensya og 6 to 7 million,” niingon si Malig-on. Iyang gidugang nga sa pakisusi, usa sa mga trak narehistro na ubos sa ngalan sa supplier, nga nagpamatuod nga di bag-o ang mga unit.
Daghan sa mga Mandauehanon ang nipadayag sa ilang mga pangutana sa Facebook kon nganong wala gamita ang mga sakyanan, nga naka-park sa sports complex sa siyudad.
“It would be disadvantageous to the city if we push through. Sobra ra ka overprice—imagine paying P11 million for one unit when you can get two for the same price with the same specifications,” matod ni Malig-on.
Sa pagkakaron, ang Mandaue nag-atubang og problema sa pagkolekta sa basura, kay tulo ra sa unom ka dump trucks ang naggamit.
Aron masulbad ang problema, ang siyudad nisukip og P10 milyunes sa gisugyot nga supplemental budget alang sa pag-abang og mga compactor ug dugang nga mga garbage truck.
Ang mga barangay giawhag usab nga paspasan ang ilang mga paningkamot sa pagkolekta sa mga basura. / ABC