2 ka habal-habal driver nga nag-sideline pagka-pusher, gidakop sa Dalaguete

Duha ka habal-habal driver nga matod pa nag-sideline sa pagpamaligya og ilegal nga drugas ang napusasan alas 7:45 sa gabii niadtong Sabado, Disyembre 6, 2025, sa Barangay Balud, Lungsod sa Dalaguete.
Ang mga suspek giila sa ilang mga alyas nga Japet, 23 anyos, ulitawo, ug ang iyang kakunsabong silingan nga si alyas Insik, 49, ulitawo, pulos molupyo sa maong dapit.
Si Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nibutyag nga ang mga dinakpan kunohay namasahero sa habal-habal.
Apan sa pag-monitor sa duroha, nasuta nga namaligya diay sila og shabu.
Si alyas Insik nadakpan na usab sa miaging tuig sa kapulisan sa Dalaguete sa samang kalapasan.
Matod ni Major Zozobrado, ang mga dinakpan nakuhaan og 30 ka paketeng shabu nga motimbang sa 1.2 gramos ug mobalor sa P8,160. / GPL