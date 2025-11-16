2 ka high value target gisikop sa Bohol, Mandaue

Dul-an sa P1 milyon nga balor sa ilegal nga drugas ug usa ka armas ang nasakmit sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Bohol ug Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 sa siyudad sa Mandaue sa Sabado sa hapon ug Dominggo sa kaadlawon, Nobiyembre 15 ug 16, 2025.
Ang Buenavista Municipal Police Station sa Bohol nakasikop sa giilang high value target atol sa gilusad nga buy bust operation alas 4:55 sa buntag, Dominggo, Nobiyembre 16, 2025 sa Asinan Port, Barangay Asinan sa maong lungsod.
Ang naposasan giila nga si Rechie Seton Jr., 30, residente sa Purok 5, Barangay Eastern Cabul-an, lungsod sa Buenavista.
Nasakmit gikan kaniya ang gituohang shabu nga motimang sa 51.25 gramos nga dunay standard drug price nga P348,500.00, ingon man usa ka kalibre 45 nga armas nga walay serial number ug tulo ka buhing bala niini.
Sigun sa kapulisan sa maong lungsod nga bag-ong nailhan ang maong suspek nga nagpadagan og shabu sa ilang lugar nga tungod ani ilang ipaubos sa imbestigasyon kung kinsa ang iyang tinubdan sa illegal nga drugas.
Samtang naposasan usab ang usa ka dispatcher sa gihimong buy-bust sa mga sakop sa PDEA 7 alas 9:35 sa gabii, Sabado, Nobiyembre 15, 2025 sa Sityo Japan Shutter, Barangay Tipolo sa siyudad sa Mandaue.
Ang nadakpan giila nga si Arcadio Soco Beceril Jr. alyas Dondon, 41, nga nagpuyo ra usab sa maong dapit.
Nakuha gikan sa suspek ang unom ka putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 80 gramos nga dunay estimated average market value nga P544,000.
Ang duha ka mga suspetsado giandaman na og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB