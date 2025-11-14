2 ka high value target napusasan

Duha ka high value target nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga drugas ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Regional Special Enforcement Team uban sa Station 10 sa Cebu City Police Office, alas 10:40 sa gabii, Huwebes, Nobiyembre 13, 2025, sa Sityo Ubca 2, Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo.
Ang mga nadakpan giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nga silang alyas Stelito, 35, nga maoy target sa buy-bust ug ang iyang kauban nga si alyas Glenn, 45, pulos nagpuyo sa maong lugar.
Nakuha gikan kanila ang usa ka dakong pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay estimated average market value nga P340,000 lakip na ang buy-bust money.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nga gipaubos sa case buildup ang mga suspek human nila madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan mahitungod sa ilang illegal nga kalihukan.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa ma-ong mga dinakpan. / AYB