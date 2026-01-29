2 ka hubog nanghasi, gipriso

Nagtingkagol sa selda sa Mambaling Police Station ang duha ka lalaki human nanghasi ug nanghagit og sinumbagay samtang lango sa ilimnong makahubog niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 28, 2026, sa Balay Silangan Shelter, SRP, Barangay Mambaling.
Giila ang mga dinakpan nga sila si alyas Atan, 58, usa ka electrician, ug alyas Toper, 43, usa ka mason.
Ang duha pulos temporaryong nagpuyo sa maong shelter.
Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang kagubot pasado alas 7:00 sa gabii.
Giingong nagpunay og shagit ang mga suspek ug nanghagit og sinumbagay sa ilang mga silingan, hinungdan sa kahadlok ug disturbo sa dapit.
Dali nga niresponde ang duha ka mga enforcer nga mga reklamante aron badlungon ang duha, apan wala kini nipatuo.
Tungod niini, napugos ang mga awtoridad sa pagdakop ug pag-turn over kanila ngadto sa buhatan sa kapulisan.
Sa pagkakaron, ang mga suspek nagpabilin sa kustodiya sa Mambaling Police Station. / JDG