2 ka HVI nakuhaag shabu, pistola atol sa buy-bust

Babaye nga high value individual ug ang iyang kaabag sa probinsya sa Bohol ang gibuy-bust sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office alas 8:27 sa buntag, Sabado, Disyembre 13, 2025 sa Purok 3, Barangay Poblacion, lungsod sa Sierra Bullones.
Ang nadakpan giila nga silang alyas Michelle, 27 anyos, dalaga nga maoy target sa operation ug ang iyang batus nga si alyas Max, 33 anyos nga technician, pulos taga lungsod sa Carmen.
Nakuha gikan kanila ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 123.6 gramos nga dunay standard drug price nga P840,480.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellular phone nga maoy gigamit sa transaction sa illegal nga drugas, sling bag nga gisudlan sa mga putos sa shabu ug ang motorsiklo nga gigamit sa paghatod sa illegal nga drugas sa ilang customer.
Gawas sa illegal nga drogas nakuhaan usab sila og usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay lima ka bala sa magazine niini.
Kasamtangang gikustodiya ang duroha sa Bohol PNP ug giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa dinakpan. / AYB