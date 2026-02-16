2 ka inahan gisikop tungod sa swertres

Naputol ang pagpamiyesta sa duha ka inahan human sila nadakpan sa akto nga nagpahigayon og illegal numbers game o “swertres” niadtong Miyerkules sa gabii, Pebrero 11, 2026, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Alegria.
Ang maong operasyon kabahin sa gihingusgan nga kampanya batok sa illegal gambling nga gipangulohan ni Police Major Jay Palcon, hepe sa Alegria Police Station.
Unang nasikop alas 7:30 sa gabii si alyas Hannelet, 37, minyo, ug residente sa Barangay Montepeller, Alegria.
Naaktuhan sa kapulisan ang suspek nga nag-isyu og number combinations ngadto sa usa ka kustomer nga nagpailang poseur buyer.
Dihang gipangitaan og dokumento gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), walay napakita ang suspek hinungdan nga gipusasan siya. Nakuha gikan kaniya ang nagkalainlaing gambling paraphernalia ug kuwarta nga pusta.
Paglabay sa 30 minutos, laing inahan ang nadakpan sa susamang barangay alas 8:00 sa gabii.
Giila ang dinakpan nga si alyas Yole, 47, minyo, ug residente sa Barangay Tolosa, Lungsod sa Malabuyoc.
Sama sa unang suspek, naaktuhan sab si Yole sa iyang pagpang-usher sa ilegal nga swertres ug nakuhaan og mga ebidensya sa kapulisan.
Kasamtangang nagtingkagol ang mga suspek sa prisohan ug gipasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Illegal Numbers Game). / GPL