2 ka inilang drug personality sa Talisay, sikop

Nangadakpan ang inila nga drug personality sa Dakbayan sa Talisay uban sa usa ka ex-convict nga babaye nga iyang ka sosyo sa negosyo sa ilegal nga drugas sa buy-bust sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit alas 7:27 sa gabii, Huwebes, Marso 19, 2026, sa Sta. Lucia Road, Brgy. Bulacao sa maong dakbayan.
Ang mga suspek giila nga sila si Risty Cabellon Pangatungan, alyas Aga, 37, nga maoy target sa operation ug ang iyang kasosyo nga si Janet Cabellon Cabriana, 59, pulos molupyo sa Barangay Bulacao.
Nasakmit gikan kanila ang mga putos sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 25 gramos nga dunay standard drug price nga P170,000.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga ang duha ka suspek inila na nga mga drug personality sa maong siyudad.
Ang ilang distribution sa suplay sa shabu mao ang tibuok Dakbayan sa Talisay ug mga kasikbit nga lugar sa dakbayan ug Lalawigan sa Sugbo.
Na-validate nila ang impormasyon gikan sa ilang undercover agent nga makabaligya sila og 40 ngadto sa 50 gramos sa shabu matag semana.
Ang ilang suplayer sa shabu mao ang usa ka alyas “Jun-Jun Aching” nga taga Talisay nga gipaubos na sa validation sa mga imbestigador alang sa himuon nga follow-up operation. / AYB