2 ka Jail Officer Trainee naligsan sa taxi, angol

PULOS naangol ang duha ka Bureau of Jail Management and Penology trainee human mabanggai sa usa ka taxi alas 7:40 sa buntag, Martes, Septiyembre 2, 2025, sa dalan V. Rama Corner Bacayo Street, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Ang duha ka BJMP trainee personnel nga naangol mao silang Rhud Steve Noval, 26, ug Junrey Yanib, 26 .
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga samtang nilabang sa karsada ang duha ka biktima sa maong dapit kalit lang sila nga gidumbol sa taxi nga dunay plate number GAH 8732 nga gimaneho ni Rodilo Cuysona, 43, taga M. Velez street, Barangay Capitol Site.
Tungod sa kakusog sa impact ang usa sa mga biktima nalagpot ug natugpa sa windshield sa taxi nga maoy hinungdan sa pagkabuak. Ang duha ka biktima pulos nakaangkon og mga pangus og kadaot sa ilang lawas nga naa pa sa CCMC gi atiman sa mga doktor. / AYB