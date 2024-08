2 ka jewelry stores gitulis

Duha ka jewelry stores nga nagtapad sa Labucay Building sa dalan Calderon, Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo ang gidungan og tulis sa unom ka mga armadong lalaki pasado alas 12 sa udto, Huwebes, Agusto 8, 2024.

Makita sa kuha sa CCTV camera sa MACY's Gold and Silver Jewelry Store ang pagsulod sa tulo ka mga tulisan nga naka-helmet, dayon gipanghakop ang mga alahas nga gi-display sa tray diha sud sa bildo nga estante dayong nga gisulod sa gidala nga eco bag.

Samtang ang mga kusto­mer nga adunay transaksiyon niadtong tungora ug ang mga tindera ang gipahapa sa salog.

Mao usab ang gihimo sa laing tulo ka mga tulisan sa tupad niini nga pawnshop nga mao ang DGC D' Gold Chain Jewelry store diin sulod lang sa usa ka minuto gilimas ang mga mahalong alahas.

Dali nga misibat ang unom ka mga suspetsado sakay sa tulo ka Honda XRM nga motorsiklo nga paingon sa dalan Lincoln.

Pag-abot sa unahan, usa sa mga angkas niini ang mikanaog kay natagak pa ang dala niini nga .45 kalibre nga armas.

Matod ni alyas Shane, tig­limpyo sa mga alahas, nga naa sa gawas ang usa sa mga suspek ug iya pa nga gihagad nga mopalit og alahas, apan nakita niya sa hawakan niini nga adunay pusil hinungdan nga midagan siya ug ang ubang mga manindahay nga nakabantay.

"Katong laki nga niagi sa among tungod ako pang gihagad nga mopalit og alahas uy 45 naman ang gikuot sa hawak, naglumba-anay na mig panagan," matod ni Shane.

Si Emelia Gonzaga, 73, naninda og sigarilyo atbang sa maong jewelry store nagkanayon nga tungod sa kahadlok wala na siya makakita sa mga dagway niini.

Ang iyang nadunggan nalang nga nisinggit ni’g hapa samtang giwara-wara ang dala niini nga ta-as nga kalibre sa armas.

DALI LANG

Iyang gihulagway nga dali ra kaayo gihimo sa mga tulisan ang pagkuha sa mga alahas, dayon sibat.

"Sus dali ra kaayo uy wala ra magduha ka minutos ning sibat dayon sila, ako nakita nalang nako nga nagwa­rawara tung usa og armas mao to nisulod ko aning usa ka tindahan," asoy ni Gonzaga.

Dali nga milusad og Oplan Universe ang Cebu City Police Office sigun sa kamandoan sa hepe niini nga si Police Colonel Antonietto Cañete aron pagpahigayon og checkpoint sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo.

Lakip sa mihimo’g checkpoint ang Cebu Police Provincial Office diin tanang police station mohimo og pagbabag subay sa gihatag nga mga pag­hulagway sa mga suspek.

Matod ni Police Major Philip John Libres, hepe sa Carbon Police Station, nga adunay duha ka mga polis sa maong dapit apan mi-roving kini tu­yok sa Freedom Park nga maoy ilang routine ilabi na panahon sa tingpaniudto.

Sila lang matod pa ang gi­bantayan sa mga tulisan nga nagpatuo nga mga habal-habal driver nga nag-parking sa kilid sa karsada atubangan sa maong pawnshop.

Sa dihang nabantayan nga wala na ang duha ka mga polis nga nag-beat patrol, dali nila nga gisud ang duha ka mga tindahan sa mga alahas sa dapit.

Gipangsubay na sa mga imbestigador ang mga kuha sa CCTV camera duol sa mga tindahan.

"Atong gipang-back track ang mga kuha sa CCTV came­ra sir nya naa na tay gipang tan-aw nga posibling suspetsado pero sa pagkakaron ang atung gihimo mao ang manhunt operation," matod ni Libres.

P14 MILYUNES

Usa sa mga imbestigador sa CCPO mitug-an nga gideklarar sa Macy's Jewelry Store nga dili moubos sa P10 milyunes ang nakuha sa mga tulisan samtang dili usab mominus sa P4 milyunes ang mga alahas nga nahagdaw sa DGC D' Gold Chain Jewelry Store.

Dugang ni Libres nga ilang gipangtandi ang mga hulagway sa mga suspek nga mi­tulis sa Oro Sugbo sa dalan Colon niadtong Nobiyembre 2023 ug ang duha ka pagpa­nulis sa Probinsya sa Sugbo nga nahitabo sa mga dakbayan sa Danao ug Carcar sa miaging mga buwan.

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga unang mibisita sa Cebu City Police Office alang sa gipatawag niini nga command conference ang nakugang sa ma­ong hitabo.

Matod niya nga ang iyang mando atol sa command conference nga batukan ang kriminalidad sa dakbayan sa Sugbo.

Nasagmuyo ang acting ma­yor sa maong hitabo nga bisan sa iyang awhag sa bag-ong milingkod nga acting director sa CCPO nga si Police Colonel Antonietto Cañete nga pakusgan pa ang police visibility nalutsan gihapon kini sa dakong tulis.

"We will investigate this matter, akung ipatawag si Colonel Cañete karong hapon, and i will give him exactly 48 hours to solve this criminal act done by criminal elements here in our jurisdiction in the City of Cebu," matod ni Garcia.

Wala lang una mohatag og komento si Cañete labot sa pamahayag sa mayor sanglit nagpadayon karon ang ilang manhunt batok sa mga suspek.

Samtang, nipasidaan ang kapulisan sa ubang susamang establisemento sa paghigpit sa ilang seguridad tungod sa paglihok na usab og balik sa mga dautang elemento. / dugang ni DVG