2 ka kanhi JO sa Mandaue City mag-atubang og kasong kriminal
Ikiha sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang duha ka mga job order (JO) employee kinsa gipasanginlan nga nangawkaw sa pundo sa gobiyerno.
Ang internal investigation niresulta sa pagtangtang sa duha ka trabahante.
Kasong kriminal ang ipasaka sa duha nga bag-o lang gitangtang human napamatud-an nga sad-an sa pag-usab sa mga official receipt ug pagpangawkaw sa public funds.
Gikompirmar ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nga ang siyudad mopadayon sa administratiba ug kriminal nga mga kaso batok sa duha ka babaye.
Ang pagtaktak nga giaprobahan ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano, gipatuman niadtong Biyernes, Oktubre 17, 2025.
Ang usa sa kanhi JO gikataho nga nag-usab sa mga resibo nga nagkantidad og P280,000, samtang ang usa nakita nga nikuha og P10,000.
Ang duha nipirma og kasabutan nga ibalik ang kuwarta apan giklaro ni Malig-on nga ang restitution dili makapalingkawas kanila sa pag-atubang sa legal nga mga sangputanan.
Gibutyag sa internal investigation ang klaro nga ebidensiya sa misconduct, lakip na ang CCTV footage gikan sa sulod sa City Hall nga nakuhaan ang ilang mga lihok.
Matod ni Malig-on, ang video recordings importante kaayo sa pag-establisar sa accountability. / ABC