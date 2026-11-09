2 ka kanhi SunStar Cebu staff nahimo nga international pickleball coaches

Opisyal nga napili sa International Coaches Association (ICA) isip usa sa tulo sa ilang bag-ong certified tutor/coach educators sa Pilipinas ang kanhi empleyado sa SunStar Cebu nga si Juvey Veloso.
Mismong si ICA Director of Coach Education Philippe Ghostine Matta ang nianunsyo niini sa ICA official social media page ning bag-uhay lang.
Ang ICA usa ka United Kingdom-based sports education organization, nga nagtanyag og professional coaching certifications, training programs ug curriculum development alang sa racket ug paddle sports lakip na ang tennis, padel, ug pickleball.
Si Veloso, kinsa maoy bugtong taga Sugbo nga napiling certified tutor/coach educators sa ICA, nakatutok lang sa duwang pickleball.
Ang mga kauban ni Veloso mao sila si John Altiche ug Jet Tangalin, pulos taga Luzon.
Sila si Veloso, Altiche, ug Tangalin adunay pagtugot gikan sa ICA nga mo-train, mo-assess, ug mo-certify og pickleball coaches sa Pilipinas.
Kaniadto, ang Cebuano pickleball players nga gustong mahimong internationally certified coaches kinahanglan pa mobiyahe sa Manila o sa gawas sa nasod aron matuman ang ilang tinguha.
Ning higayuna, puwede na kining mahimo dinhi sa Sugbo pinaagi sa paggiya ni Veloso, kinsa naka-certify na og bag-ong pickleball coaches nga naglakip sa kanhi niya kaubang empleyado sa SunStar Cebu nga si Jojo Abcede, kinsa kasamtangang kapitan sa Brgy. San Antonio, Cebu.
Ang ubang na-certify na ni Veloso mao sila si Arnold Pastrano, Ryan Dondoyano ug Gerard Bergavera sa ICA Bacolod chapter.
Sa laing bahin, gipahibalo ni Veloso nga mopahigayon sila og certification course karong Nobiyembre 28, 2026, sa Dakbayan sa Sugbo sa wala pa matino nga venue. / ESL