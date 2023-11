2 ka kaso batok sa killers ni Jumalon

Kaso nga pagpatay ug pagpangawat ang gisang-at ngadto sa mga piskal batok sa tulo ka mga tawo kalabot sa way kahadlok nga pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Jumalon, nailhan usab nga Johnny Walker, matod ni Philippine National Police (PNP) spokesperson Colonel Jean Fajardo sa Huwebes, Nobiyembre 9, 2023.

Matod ni Fajardo nga ang mga kaso gi-refer ngadto sa Provincial Prosecutor’s Office sa Misamis Occidental alang sa evaluation ubos sa case build-up mechanism sa Department of Justice.

Matod niya nga usa sa tulo ka giingong mga suspek ang ginganlan samtang ang duha mga John Does.

“The identity of the person who was charged may not be disclosed at this time while case build-up is ongoing,” matod ni Fajardo.

Si Jumalon gipusil kaduha sa nawong sa gunman samtang nag-live broadcast niadtong Dominggo sa buntag, Nobiyembre 5.

Ang radio station sa biktima anaa sulod sa iyang pinuy-anan sa Calamba, Misamis Occidental.Gilabni sa gunman ang kwintas ni Jumalon sa wa pa moikyas. (SunStar Philippines)