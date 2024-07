2 ka kaso gipasulbaddayon sa CPPO sa PRO 7

Nimando ang hepe sa Police Regional Office (PRO 7), Police Brigadier General Anthony Aberin, sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), sa pagsulbad sa labing dali nga panahon sa pagpatay sa duha ka mga lalaki nga gilabay sa managlahing mga lugar sa lalawigan sa Sugbo niadtong Dominggo, Hunyo 30, 2024.

Unang napalgan ang usa ka lawas sa Campo 5, Brgy. Manipis, Dakbayan sa Talisay.

Ang ikaduha napalgan sa Sitio Goyo, Brgy. Prenza, bukiran sa lungsod sa Balamban.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Aberin, nga nakig-alayon sila sa Talisay City Police station ug Balamban Municipal Police Station aron magpakisayod sa dagan sa imbestigasyon.

“Ang atong regional director naghatag og specific instruction to solve this case as soon as possible,” matod ni Pelare.

Dugang ni Pelare nga ang tanang mga anggulo gipangsubay sa Talisay City police ug Balamban police kon duna bay kalabutan ang duha ka mga krimen tungod kay daw susama ang pamaagi sa pagpatay sa mga biktima nga gibaatan ang mga kamot ug gipanglabay sa managlahi nga lugar.

Usa sa gitan-aw sa kapulisan kon unsay relasyon sa duha ug kon gihimo lang ba sa usa ka tawo ang pagpatay kanila.

Gihatagan una og igong panahon sa PRO 7 ang mga imbestigador sa pagsusi niining tanan.

Usa sa mga residente sa Basak San Nicolas nibisita sa sibyaanang dyHP ug nipahibawo nga nailhan na kadtong nakit-an sa Manipis nga mao si alyas Dado.

Sigun sa maong indibidwal nga dili lang magpahingan nga kauban ni Dado ang iyang brother- in-law nga si alyas Francis nga taga Basak San Nicolas.

Sila nagtuo nga ang napalgan sa Balamban mao si alyas Francis ug gitinguha nila nga moadto sa maong lungsod aron sa pagsusi sa lawas apan giingong gipahibawo sila nga gilubong na tungod sa kabaho na niini. / AYB