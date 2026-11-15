2 ka kawani sa mall nga nangawat, sikop

Napusasan ang duha ka kawani sa usa ka mall human nasakpan nga nangawat og mga baligya ala 1:40 sa hapon, Biyernes, Nobiyembre 13, 2026, sa Barangay Pondol, lungsod sa Balamban.
Giila ang mga suspek nga sila si alyas Gerard, 26, ulitawo, visual artist nga taga lungsod sa Asturias, ug ang iyang kauban nga si alyas John, 25, ulitawo, ug taga Barangay Nangka, Balamban.
Pulos sila gitanggong sa Balamban Police Station ug mag-atubang og kasong Qualified Theft.
Ang mga dinakpan gi-turnover sa kapulisan sa HR Officer sa mall nga si Lileth M. Ariate, ug sa mga guwardiya.
Nabawi gikan sa ilang posisyon ang pito ka t-shirt nga tag-P59 matag usa, upat ka Henley Body Mist nga tag-P119 matag usa, ug usa ka Fluffy Vanilla nga mobalor og P139.
Matod ni Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, ang head security sa mall nga si Roselyn Jayme Segundino maoy nakasikop sa duha.
Sa imbestigasyon, gisulod sa mga suspek ang mga kinawat sa sako ug nagpaka-aron-ingnon nga maglabay og basura. Apan wala sila makabantay nga gi-monitor na diay sa guwardiya ang ilang mga lihok.
Gisundan sila sa guwardiya ug naaktuhan nga wala nila ilabay ang sako sa basurahan, kon dili gideretso kini sa pagdala ug gikarga sa motorsiklo ni Biaño, hinungdan nga gisignit dayon sila. / GPL